Не только Трамп. Шесть президентов, осужденных или заключенных в течение десятилетия

Виктор Янукович

Был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. Во время Революции достоинства Янукович должен был подписать соглашение с оппозицией, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. Однако протестующие требовали только отставки.

Утром 22 февраля Виктор Янукович покинул Киев. В тот день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении Виктора Януковича с поста Президента Украины.

В свою очередь Янукович записал обращение, где назвал силовые противостояния митингующих и "беркутовцев" "государственным переворотом".

По состоянию на 15 мая 2014 года в отношении беглеца расследовали шесть уголовных дел по злоупотреблению им властями. Позже его лишили звания Президента. Тогдашний генпрокурор Махницкий сообщал, что Янукович украл в Украине около 100 миллионов долларов.

В 2019 году Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, признали виновным в госизмене и пособии в ведении агрессивной войны. В 2021 году Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал меру пресечения в виде ареста экспрезидента по делу о Межигорье.

Виктор Янукович (фото: Getty Images)

Светозар Марович

С 2003 по 2006 год был президентом Сербии и Черногории. В сентябре 2016 года Маровича приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и коррупцию.

Его также обязали уплатить государству 1,1 миллиона евро ущерба и внести 100 000 евро на благотворительность. Однако из-за ухудшения состояния здоровья приговор отложили

Когда позже его планировали арестовать и доставить на место наказания, Марович поехал в Сербию для психиатрического лечения.

Светозар Марович (фото: anticorr.media)

Радован Караджич

Бывший президент Республики Сербской в Боснии. Его обвиняют в военных преступлениях и геноциде на территории бывшей Югославии.

В течение 13 лет Караджич успешно скрывался, но за это время смог даже написать и опубликовать роман. Он прятлася под вымышленным именем Драган Дабич, занимался нетрадиционной медициной, лечил больных депрессией и сексуальными дисфункциями. Даже при задержании Караджич предлагал свои услуги.

На первом слушании Караджичу выдвинули обвинения по 11 пунктам, среди которых геноцид, истребление людей, преследование по политическим, расовым и религиозным мотивам, взятие заложников и т. д.

В результате Радован Караджич был приговорен к 40 годам тюрьмы за преступления и геноцид, которые он совершил во время боснийской войны 1992-1995 годов. В 2019 году ему ужесточили приговор к пожизненному заключению.

Радован Караджич (фото: aa.com.tr)

Гастон Флосс

Был президентом Французской Полинезии в 1984-1987, 1991-2005, 2008, 2013-2014 годах. Его осуждали трижды, после чего он все равно возвращался на пост президента.

Впервые в 2006 году за незаконное получение процентов при продаже гостиницы и хищении госсредств: три месяца и год условно соответственно. В 2013 году Гастон получил до пяти лет лишения свободы за пассивную торговлю влиянием и активную коррупцию.

В 2022 году Флоссу вынесли приговор в течение девяти месяцев условно, штраф и лишение прав занимать государственные должности на пять лет за фальшивый контракт для регистрации выборов в столице Французской Полинезии.

Гастон Флосс (фото: liberation.fr)

Карлос Менем

Президент Аргентины с 1989 по 1999 год.

В июне 2013 года суд вынес Менему приговор к семи годам лишения свободы за причастность к контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию в обход эмбарго. Об этом узнали из-за ряда взрывов на фабрике боеприпасов в 1995 году. Это сделали специально, чтобы скрыть контрабанду оружия.

Несмотря на приговор, Карлос Менем не сидел в тюрьме, потому что на тот момент ему было 82 года. В 2015 году он был признан виновным в растрате и приговорен еще к четырем с половиной годам лишения свободы. Карлос Менем умер в 2021 году в возрасте 90 лет.

Карлос Менем (фото: antikor.com.ua)

Ахмед Абдалла Мохаммед Самби

Президент Коморских Островов в 2006-2011 годах стал первым президентом страны с острова Анжуан.

В 2008 году на Коморских островах приняли закон о продаже их гражданства. Через 10 лет Самби обвинили в коррупции, растрате государственных средств и подделке документов. Дело касалось именно продажи паспортов на 260 миллионов долларов.

В ноябре 2022 года Самби приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Ахмед Абдалла Мохаммед Самби (фото: aljazeera.com)