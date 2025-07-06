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"Только тебе могу это сказать": психолог объяснила, как работает психологическая вербовка в соцсетях

Воскресенье 06 июля 2025 19:09
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"Только тебе могу это сказать": психолог объяснила, как работает психологическая вербовка в соцсетях Какими фразами манипулируют в соцсетях и побуждают к действиям (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня в соцсетях и мессенджерах активизировались попытки вербовки: через доверие, сочувствие, стыд или страх потерять связь. И это не выдумка и не преувеличение, а часть целенаправленных информационно-психологических атак.

На что обратить внимание в переписках, какие фразы используют манипуляторы, что вас должно насторожить и как выбраться из ловушки мошенников, рассказала для РБК-Украина психолог платформы Betobee и психоэдукатор Анастасия Быкова.

Какие фразы используют для манипуляций

"Это только между нами", "ты особенный", "не подведи" - на первый взгляд, обычные фразы, которые могут звучать даже приятно.

Но именно так часто начинается манипуляция, постепенно превращающая человека в инструмент - психологически, информационно или даже физически.

Часто манипуляции не являются прямыми, а скорее завуалированы заботой, симпатией, доверием. Но за этим может стоять стремление получить что-то: контроль, деньги, фото, внимание, встречу, опасные действия.

Стоит обратить внимание, если замечаете что в общении часто чувствуете:

  • Вину, "я должен сделать, иначе я плохой человек"
  • Стыд, "что-то со мной не так, раз я колеблюсь"
  • Страх потерять связь, "а вдруг он/она обидится?"
  • Чрезмерное восхищение, "наконец-то кто-то меня понимает"
  • Смущение, "неудобно сказать "нет", хотя я не хочу"

Именно на этом может манипулировать вор и использовать фразы, по типу:

  • "Только тебе могу такое написать"
  • "Доверяю только тебе, не подведи"
  • "Ты же нормальный человек, не как все"
  • "Тут нет времени думать, надо быстрее"
  • "Ты же не против помочь?"

"Опасность в том, что человек часто даже не осознает, что оказался под влиянием. Потому что манипуляторы постепенно формируют доверие, усыпляют критичность, вызов на эмоции, а за этим - просьба маленькая, потом больше. А потом уже неудобно отказать", - объясняет психолог.

&quot;Только тебе могу это сказать&quot;: психолог объяснила, как работает психологическая вербовка в соцсетях

Психолог платформы Betobee и психоэдукатор Анастасия Быкова

Как действуют вербовщики

Кроме манипуляций в соцсетях усилилась вербовка. Классически происходит через бытовые крючки: обращение к людям в отчаянии, с попыткой вызвать жалость или сочувствие.

Это могут быть истории о "простых людях по ту сторону", "все хотят мира", "у меня родные есть здесь, мне больно", заставляя постепенно стирать границы кто является агрессором.

"А дальше, убеждая что так правильно - переход к действиям: сфотографировать объект, поставить геометки, передать что-то "простое, это же не вредно". Конечно это сопровождается психологическим давлением: "не подведи", "покажи, что ты не равнодушен", "ты же нормальный человек, а не зомбированный, правда?", - рассказывает Анастасия Быкова.

Она добавила, что вербовщики манипулируют сомнениями, одиночеством, желанием человека быть особенным/признанным.

Это не просто "чаты", это использование людей как инструмент, если возникают такие диалоги и просьбы к подобным действиям - стоит немедленно прекратить контакт и сообщить СБУ", - говорит эксперт.

Также может быть целенаправленный поиск уязвимых людей. Если появляются сообщения с провокационными вопросами, странными "квестами", намеками на "настоящее облегчение" - это сигнал не вступать в игру.

Психолог советует, что стоит рассказать об этом родным людям, даже если кажется, что "это ничего серьезного".

"На самом деле такие попытки - это спланированные атаки на психику, часто нацеленные не только на одного человека, но и на создание атмосферы страха, потери, дестабилизации - это тоже форма информационной войны", - резюмирует Анастасия Быкова.

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