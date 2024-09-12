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Владельца авто, который посадит за руль человека без прав, накажут штрафом: какая сумма

Четверг 12 сентября 2024 19:20
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Владельца авто, который посадит за руль человека без прав, накажут штрафом: какая сумма Каждый водитель должен иметь удостоверение соответствующей категории (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

Управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории в Украине запрещено.

РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, могут ли наказать владельца машины или мотоцикла, передавшего транспортное средство в пользование человеку без прав.

Кого и как именно могут наказать за вождение без прав

По словам эксперта, частью 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность:

  • как за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким ТС
  • так и за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким ТС

"То есть, в случае если владелец транспортного средства сознательно передал право управления им лицу, не имеющему такого права, владелец такого ТС будет нести ответственность", - уточнил адвокат.

В такой ситуации гражданину могут выписать штраф в размере 3 400 грн.

Если же человек во время вождения не имеет при себе водительского удостоверения (или не предъявил его полицейскому способом, который дает возможность прочитать и зафиксировать данные), ему может грозить наложение штрафа в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет сейчас 425 грн.

Кроме того, управление транспортным средством человеком, в отношении которого было установлено временное ограничение в праве управления, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев.

Если же за руль сел человек, которого лишили права управлять транспортными средствами, его могут наказать наложением штрафа в размере 1 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или 20 400 грн.

В завершение, если водителя без прав вообще (или лишенного водительского удостоверения) "ловят" повторно в течение года (после предыдущего привлечения к ответственности), ему грозит штраф в размере 2 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 40 800 грн - с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Какое наказание "светит" водителям за игнорирование полицейских

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.

Если же лицо игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.

Читайте также, кто имеет право обучать вождению в Украине, а кому выпишут штраф.

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