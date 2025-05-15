Не только "Шахтер": футболист из клуба Второй лиги также стал победителем в Кубке Украины

Среди триумфаторов Кубка Украины-2024/25 - не только футболисты донецкого "Шахтера", которые победили в турнире , но и представитель клуба "Пробий", выступающего во Второй лиге чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги соревнований .

Кто больше всех забил в Кубке Украины

31-летний полузащитник Богдан Оринчак стал лучшим бомбардиром розыгрыша второго по значению национального трофея. Он единственный, кому удалось записать на свой счет четыре гола.

Лучшие бомбардиры Кубка Украины-2024/25

Богдан Оринчак ("Пробий") - 4 гола

Богдан Бойчук ("Буковнина") - 3

Роман Дебелко (ЮКСА) - 3

Ари Моура ("Металлист 1925") - 3

Игорь Кошман ("Олимпия") - 3

Кто такой Богдан Оринчак

Лучшему бомбардиру КУ-2024/25 31 год. Он воспитанник ивано-франковского футбола.

На протяжении всей карьеры выступал за команды Второй украинской лиги и любительские коллективы. В его футбольном резюме есть такие команды, как львовский "Рух" и житомирское "Полесье", но во времена, когда они выступали на низших уровнях отечественного футбола. С 2024 года Оринчак выступает за второлиговый "Пробий" из города Городенка Ивано-Франковской области.

Лучшие бомбардиры Кубка из Второй лиги

Специфика кубкового турнира такова, что представители низших лиг довольно часто забивают в нем больше, чем признанные звезды элитных команд.

Оринчак стал уже 10-м игроком клуба Второй лиги, который выиграл кубковую бомбардирскую гонку.

Ранее такого результата достигали: Александр Игнатьев и Александр Перенчук ("Нива" Мироновка, сезон - 1995/96), Вячеслав Терещенко ("Одесса", 1998/99), Евгений Арбузов ("Титан", 2001/02), Сергей Кисленко ("Львов", 2017/18), Роберт Гегедош ("Минай", 2018/19), Владислав Шарай ("Альянс", 2019/20), Николай Буй ("Эпицентр", 2020/21) и Дмитрий Кулик ("Кудривка", 2023/24).