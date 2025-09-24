Не только санкции ЕС. Трамп понимает, что на Путина нужно большее давление, - Зеленский

В частности, ведущий напомнил тот факт, что во вторник Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке. В связи с ним он спросил, взял ли президент США обязательства усилить давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы завершит войну. Украинский лидер сказал следующее:

"Да, президент Трамп понимает, что нам нужно большее давление на него. Недостаточно давления со стороны Европы, они наши партнеры, но этого мало", - заявил глава государства.

Он отметил, что нужно давление на энергетическую сеть, финансовую и банковскую систему РФ и тому подобное.

"Мы говорили об этом подробно и рассчитываем на санкции со стороны США", - резюмировал Зеленский.