Не только реактивные "Шахеды". В ВМС объяснили, как Россия меняет тактику ударов

По его словам, страна-агрессор увеличивает количество средств воздушного нападения.

"Они, как всегда, берут количеством. Это единственная для россиян доступная тактика. Да, стало больше именно реактивных "Шахедов", но враг меняет тактику еще одним способом - увеличением средств нападения", - сказал он.

Плетенчук отметил, что найти какие-то новые тактические или технические приемы россиянам достаточно сложно.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают защищать морское направление, используя дроны-перехватчики, средства ПВО и береговую оборону.

Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.

По предварительной информации, в результате атаки погибли 10 человек. Кроме того, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.