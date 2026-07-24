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Не только реактивные "Шахеды". В ВМС объяснили, как Россия меняет тактику ударов

17:22 24.07.2026 Пт
1 мин
Российским оккупантам доступна только одна тактика
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский дрон (Getty Images)

Россия меняет тактику ударов по Украине. Оккупанты начали запускать больше реактивных "Шахедов" и не только.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

По его словам, страна-агрессор увеличивает количество средств воздушного нападения.

"Они, как всегда, берут количеством. Это единственная для россиян доступная тактика. Да, стало больше именно реактивных "Шахедов", но враг меняет тактику еще одним способом - увеличением средств нападения", - сказал он.

Плетенчук отметил, что найти какие-то новые тактические или технические приемы россиянам достаточно сложно.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают защищать морское направление, используя дроны-перехватчики, средства ПВО и береговую оборону.

Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.

По предварительной информации, в результате атаки погибли 10 человек. Кроме того, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Кроме того, в эту ночь российская армия атаковала Украину пятью ракетами и 180 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако избежать попаданий не удалось.

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