ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За кибератаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка, - CNN

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 02:01
За кибератаками на транспортные компании Украины и Польши стоит российская разведка, - CNN Фото: за кибератаками на компании Украины и Польши стоит ГРУ РФ (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За хакерскими атаками на украинские и польские транспортные и логистические компании в прошлом месяце с большой вероятностью стоит российская разведка, сообщили в корпорации Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это редкий публичный пример вероятного российского взлома, связанного с войной, который нанес ущерб стране-члену НАТО.

Microsoft приписывает хакерские атаки группе, которая работает от имени российской военной разведки ГРУ. Эта группа хакеров вызвала отключение электроэнергии в некоторых частях Украины в 2015 и 2016 годах.

Во время российского вторжения в феврале другой предполагаемый российский хакер уничтожил данные двух украинских правительственных подрядчиков, присутствующих в Латвии и Литве, но аналитики считали это скорее побочным ущербом, а не преднамеренным действием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибератака может спровоцировать положение о коллективной обороне НАТО, которое требует от всех членов Альянса защищать другого члена.

Связанные с ГРУ атаки программ-вымогателей сигнализируют о "повышенном риске для организаций, которые непосредственно транспортируют гуманитарную или военную помощь в Украину", говорится в заявлении исследователей из Microsoft.

Напомним, недавно выявленная хакерская группа атаковала транспортные и логистические компании в Украине и Польше с помощью нового типа программ-вымогателей. Злоумышленники атаковали 11 октября широкий спектр систем в течение часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака
NEWS
"Я не захлопнул дверь": Зеленский назвал условия, при которых будет вести переговоры с РФ
"Я не захлопнул дверь": Зеленский назвал условия, при которых будет вести переговоры с РФ
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа