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Не только для Путина. ПАСЕ поддержала создание трибунала для руководства РФ и Беларуси

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага", - написал Гончаренко.

Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений диктаторов Путина и Лукашенко.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал встречу группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.

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Александр ЛукашенкоГаагаПАСЕ