Только с паспортом РФ: в Скадовском районе оккупанты прекратили доставку пенсий, - Генштаб

В оккупированном Скадовском районе Херсонской области работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. Оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.