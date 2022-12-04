Только с паспортом РФ: в Скадовском районе оккупанты прекратили доставку пенсий, - Генштаб

В оккупированном Скадовском районе Херсонской области работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. Оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Во временно занятом Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе отметили, что россияне ограничивают права и свободы гражданских жителей на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет Министров принял постановление об отсрочке конкурса на определение компании для доставки пенсий. По крайней мере , до конца войны и полгода после пенсии будет доставлять "Укрпочта".
Также ранее мы писали, что с 1 декабря 2022 г. в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год и оно касается только неработающих пенсионеров.
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