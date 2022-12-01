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Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 декабря: сколько будут платить

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 08:15
Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 декабря: сколько будут платить Фото: минимальная пенсия в Украине выросла на 66 гривен  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 декабря 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия). Это второе повышение за этот год, и оно касается только неработающих пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на закон о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Согласно закону, минимальная пенсия вырастет на 66 гривен с 2027 до 2093 гривен. Всего же минимальная пенсия вырастет в 2022 году на 8,2% - с 1934 до 2093 гривен. В то же время в правительстве ожидают, что инфляция составит 29,3%.

Повышение является основанием для перерасчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме.

Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения достаточно невелик.

К примеру, с 1 июля минимальная пенсия выросла на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен. В результате повышение получили 4,8 млн пенсионеров, средний размер – 45,40 гривен.

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