Только по паролю. Как пополнить карту через терминал с 1 августа (инструкция)

Внести наличные на карту через терминал теперь можно только по смс-паролю. С 1 августа Нацбанк ужесточил контроль за пополнением банковских счетов в Украине. Однако новые правила для терминалов касаются не всех денежных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Новые требования не касаются многих популярных платежных операций, которые украинцы совершают через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания).
Пароль не нужно указывать при проведении коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана).
Также дополнительная верификация не нужна для оплаты транспортных услуг:
Оплатить налоги, штрафы, административных услуги, сборы и других платежи в бюджет также все еще можно без пароля.
Напомним, мобильные операторы Украины предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы с 1 августа.
Ранее сообщалось, Национальный банк ввел усиленный контроль за обменом валют из-за отказа банков и обменных пунктов принимать у клиентов старые или изношенные купюры. За нарушение предусмотрены большие штрафы и запрещение отдельных видов операций.