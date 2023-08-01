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Только по паролю. Как пополнить карту через терминал с 1 августа (инструкция)

Фото: НБУ ввел новые правила пополнения карт через терминалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Внести наличные на карту через терминал теперь можно только по смс-паролю. С 1 августа Нацбанк ужесточил контроль за пополнением банковских счетов в Украине. Однако новые правила для терминалов касаются не всех денежных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Инструкция для пополнения карты через терминал по новым правилам

  • на экране терминала необходимо ввести номер своего мобильного телефона;
  • дождаться телефонного звонка или смс, в котором будет указан одноразовый пароль;
  • ввести этот пароль на экране терминала, что будет означать согласие на выполнение платежа;
  • получить квитанцию.

Когда пароль не нужен

Новые требования не касаются многих популярных платежных операций, которые украинцы совершают через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания).

Пароль не нужно указывать при проведении коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана).

Также дополнительная верификация не нужна для оплаты транспортных услуг:

  • покупке железнодорожных билетов (включая пригородные),
  • оплате проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплате маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнении проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте.

Оплатить налоги, штрафы, административных услуги, сборы и других платежи в бюджет также все еще можно без пароля.

Напомним, мобильные операторы Украины предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы с 1 августа.

Ранее сообщалось, Национальный банк ввел усиленный контроль за обменом валют из-за отказа банков и обменных пунктов принимать у клиентов старые или изношенные купюры. За нарушение предусмотрены большие штрафы и запрещение отдельных видов операций.

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Национальный банк Украины