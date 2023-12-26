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Не только "Новочеркасск". Партизаны рассказали о других "прилетах" в Крыму этой ночью

Фото: десантный корабль РФ "Новочеркасск" (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму этой ночью, 26 декабря, было громко по всей территории полуострова. Пострадал не только российский корабль "Новочеркасск", "прилеты" были и по другим военным объектам захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

В частности, в Джанкое в половине второго ночи были "прилеты" в районе военного аэродрома.

"Настолько громко не было в этом районе давно", - подчеркнули партизаны.

Также в Севастополе на мысе Фиолент были поражены войска оккупантов. Военный объект горел до утра.

Самым ярким событием стало уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" и беспилотников типа "Шахед" на его борту в Феодосии.

Агенты сообщают, что взрыв был такой силы, что окна в близлежащих домах были выбиты взрывной волной. Было зафиксировано возгорание у морского порта.

"Поздравляем всех крымчан с успешной демилитаризацией оккупационных войск. Мы рады, что российские военные объекты, о которых мы передавали информацию, были поражены", - отметили партизаны.

Уничтожение российского корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

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