Не только ломает логистику. Эксперт назвал еще одно последствие удара по мосту в Чонгаре

Сейчас оккупанты имеют два выхода из Крыма на материковую Украину, и повреждение одного из них, безусловно, негативно скажется на обеспечении россиян на юге Запорожской области.

Последствия удара для РФ

По словам эксперта Александра Коваленко, Чонгар является более уязвимым, чем Армянск. Поскольку разрушение моста, выходящего на трассу Е-105 на Мелитополь, в комплексе с ударами по железнодорожным путям фактически остановят вражескую логистику.

"А с другой стороны, это в перспективе делает проблематичным бегство россиян с юга. Если смотреть на карту, то выводить группировки через одну только Чаплинку - это сложный процесс. Что касается ресурсов, то движение через Армянск и Чаплинку превратится в логистический ад с увеличением расхода топлива и сокращением ресурса самого транспорта. А если мы говорим о выходе на Мелитополь через трассу М-14, то они окажутся в зоне поражения нашей ствольной и реактивной артиллерии", - подчеркнул он.

Эксперт также заметил, что на войне логистика решает практически все вопросы и задачи. И если она не работает, то противник будет обескровленным, не имея средств даже для обороны.

Удар по мосту

Ночью были нанесены удары по Чонгарским мостам, соединяющим Херсонскую область и Крым. Оккупанты обвиняют украинских военных, но официально Киев пока не подтверждает причастность.

Отметим, через Чонгарский пролив проходят новый мост и резервный, который ранее был выведен из эксплуатации.

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