Не только Казацкий. РФ продолжает штурмы островов под Херсоном, что известно

Россияне продолжают штурмы островов в устье Днепра, под Херсоном. В частности, оккупанты атакуют острова Казацкий и Большой Потемкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

В первом случае попытки штурмов успеха не имели, во втором - оккупанты также отступили, понеся потери.

"Уже в течение нескольких недель враг пытается взять под контроль остров Казацкий. Атаковал враг и остров Большой Потемкин", - рассказали в Силах обороны юга.

По данным военных, на Приднепровском направлении оккупанты три раза прибегали к штурмам островной зоны в устье Днепра.

Ситуация на юге Украины

Херсонская область была захвачена российскими войсками в феврале 2022 года. Во время наступательной кампании осенью 2022 года Силы обороны Украины вернули под свой контроль Херсон и правобережную часть региона.

При этом россияне не прекращают постоянные атаки на Херсон и освобожденную часть области дронами и не только. Недавно РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что россияне уже приняли решение о наступлении на Херсон. Для этого они хотят задействовать до 4 тысяч штурмовиков.

В частности, россияне ежедневно пытаются высадиться на острова в Херсонской области, предпринимая 5-7 попыток за сутки. При этом ВСУ держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области и не дают захватчикам осуществить задуманное.

Напомним, буквально вчера сообщалось, что российские войска попытались высадиться на остров Казацкий, под Херсоном. Однако штурм для россиян также был провальным.

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