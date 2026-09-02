Не только Киев. По Украине могут ослабить комендантский час

Речь идет об обновлении правил работы городов в условиях длительных воздушных тревог и изменениях тактики российских атак. Власти стремятся сделать ограничения более адаптированными к реальной ситуации, сохраняя одновременно необходимый уровень безопасности.

Что будет с комендантским часом в Киеве

Комендантский час в столице планируют сократить. В то же время, точное новое время ее начала и завершения в сообщении не уточняется.

Сейчас в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Отдельно власти планируют пересмотреть и другие правила функционирования столицы во время воздушных тревог. В частности, речь идет о работе общественного транспорта, метро и других объектах городской инфраструктуры.

Изменения могут коснуться других городов

Необходимость просмотра комендантского часа касается не только Киева. Властям других городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.

При этом решения должны приниматься с учетом двух основных факторов – реальных потребностей безопасности и возможности нормальной работы бизнеса.

Таким образом, подход к комендантскому часу может сделать более гибким в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.