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Местами до 20 см. Украину на днях накроет снегом, советы от спасателей

Украина, Четверг 16 ноября 2023 16:44
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Местами до 20 см. Украину на днях накроет снегом, советы от спасателей Фото: Украину на днях накроет снегом, советы от спасателей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается похолодание и снег. Спасатели дали советы из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Когда ожидается снег?

  • 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами - до 20 см;
  • 20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устилать землю на 10-15 см.

Советы от спасателей

В ГСЧС предупреждают, что на дорогах возможна гололедица. Спасатели советуют одеваться теплее и позаботиться о смене летней резины на зимнюю.

"Соблюдайте ПДД и дистанции, приближаясь к пешеходным переходам - снижайте скорость и будьте максимально бдительными!" - говорят спасатели.

Похолодание и снег в Украине

Отметим, что, по данным синоптика Наталки Диденко, похолодание и снег в Украине следует ожидать уже завтра, 17 ноября. Правда, они придут не всюду, а только в западных регионах.

А уже с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.

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