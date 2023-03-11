Иран закупает у России истребители Су-35, - СМИ
Представительство Ирана в ООН объявило о покупке российских истребителей Су-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irib News Agency.
Как сообщается, Иран уже завершил подписание контракта на покупку самолетов в России.
Отмечено, что за последний год Иран значительно расширил свои отношения с Россией в разных сферах, включая военную.
К тому же, США неоднократно выражали обеспокоенность расширением военного сотрудничества между Ираном и Россией.
Напомним, в конце декабря западная разведка сообщала, что Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на "дроны-камикадзе".
Ранее мы писали, что недавно Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35.
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