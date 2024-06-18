RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только иностранные наемники. В ВСУ рассказали, кто из оккупантов сдается в плен в Украине

Архивное фото: в плен к ВСУ попадают не только иностранные наемники (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В плен в Силы обороны Украины прежде всего попадают недавно мобилизованные россияне и контрактники. Уже потом речь идет об иностранных наемниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Среди тех, кого уже было взято в плен и была озвучена информация, после того, как с ними поработают соответствующие органы, в первую очередь, это были как свежемобилизованные, так и контрактники", - сказал Волошин.

При этом он добавил, что также речь идет о бывших осужденных, которые за большими средствами идут в Украину убивать и фактически выполняют преступные приказы российских руководителей.

Отдельно спикер подчеркнул, что в плен к ВСУ попадает немало представителей иностранных государств, особенно из стран Африки. Волошин добавил, что Силам обороны также удается захватывать в плен представителей отрядов "Шторм Z", "Шторм V" и ЧВК "Вагнера".

Военный пояснил, что россиянам выгоднее попасть в украинский плен, иначе российское руководство убьет оккупантов самостоятельно за невыполнение приказов.

Пленные россияне

Во время боев на поле боя украинские воины чуть ли не ежедневно берут в плен российских оккупантов. Позже их используют как обменный фонд.

Вчера главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинский воин в Донецкой области самостоятельно смог взять в плен четырех россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине