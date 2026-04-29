Не только граждане. Кто еще может рассчитывать на возмещение от России - комментарий ОП

До сих пор заявления на возмещение могли подавать только граждане по 16 категориям. С 29 апреля в Реестр убытков добавлено пять новых категорий, которые позволят подавать заявки на возмещение юридическим лицам, государственным и коммунальным предприятиям, органам власти, общинам за:

повреждение, уничтожение или потерю активов;

потерю прибыли от таких активов;

полную потерю бизнеса;

другие прямые расходы, связанные с такими потерями.

"Вся информация об убытках фиксируется в международно признанной системе - с доказательной базой, которая будет иметь реальный юридический вес", - отметила Мудрая в комментарии изданию.

Всего в ближайшие месяцы количество категорий увеличится до 43-х. Будут новые для всех категорий - и для бизнеса, и для государственных учреждений и для физических лиц.

Все заявки подаются через платформу "Дія".

Государственные учреждения и бизнес с сегодняшнего дня могут подавать заявки на возмещение убытков за критическую и некритическую инфраструктуру.

Юридические лица, как частные, так и государственные, кроме инфраструктуры, могут рассчитывать на возмещение за повреждение, уничтожение или потерю любого актива, будь то недвижимое или движимое имущество.

"Но это не о повреждении или уничтожении жилого или нежилого недвижимого имущества, которое не связано с убытками бизнеса. К тому же, для недвижимого имущества планируется открыть дополнительные категории", - сообщила Мудрая.

По ее словам, чтобы точно понимать, о чем идет речь, какие доказательства подавать, какую информацию предоставлять, как ее заполнять, можно зайти на сайт реестра убытков или на платформу "Дія". Там есть подробные инструкции, как и куда подавать данные.

Она надеется, что поскольку "Дія" уже настроена для приема заявлений от юридических лиц, их количество значительно увеличится.

Заявки можно подавать на возмещение убытков, которые возникли с 24 февраля 2022 года.

"Но мы сейчас ведем разговоры с партнерами, чтобы расширить временные рамки для таких убытков начиная с 2014 года. По меньшей мере с 20 февраля 2014 года", - сказала Мудрая.

Критерии для внесения в реестр четко определены. Убытки, ущерб, повреждения, потери должны быть причинены с 24 февраля 2022 года на территории Украины в результате российской агрессии против Украины.

"То есть эти три ключевых критерия должны быть соблюдены. Если кто-то захочет подать уничтоженное здание, скажем, от пожара, который не имеет отношения к военным атакам, или чего-то другого, то заявка, - отметила Мудрая, - принята не будет".

По масштабу утраченных или поврежденных объектов и бизнесов никаких ограничений нет. Главное, чтобы все было зарегистрировано в соответствии с украинским законодательством.

Мудрая отметила, что на сайте реестра есть достаточно детализированные инструкции, которые просты в пользовании.

"Там все четко расписано, какую информацию подавать, куда ее загружать и все остальное", - заверила представительница ОП.

По информации РБК-Украина, первые заявления по новым категориям уже начали поступать в Реестр убытков. Подать заявление можно здесь.