Не только документы. Во время обысков у Байдена ФБР изъяло его личные блокноты

Во время обысков в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне ФБР изъяло не только секретные документы, но и его блокноты, где кроме личной информации содержалась и имеющая государственное значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Блокноты могут не содержать потенциально секретную информацию, но все равно могут считаться государственной собственностью, согласно Закону о президентских архивах", - отметил собеседник издания.

По информации источника издания, знакомого с ходом расследования, правоохранители изъяли большое количество блокнотов, но сколько точно - неизвестно. Отмечается, что Байден оставлял там разные заметки: от размышлений о семье до подробностей дипломатической работы на посту вице-президента в администрации Обамы.

Напомним, на прошлой неделе в доме президента США Джо Байдена сотрудники ФБР обнаружили новую партию секретных документов, касающуюся времен его работы вице-президентом.

Ранее стало известно, что в офисных помещениях Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

Отметим, что Байден пользовался офисом в период с 2017 по 2020 год после ухода с должности вице-президента США.

По словам Байдена, он был удивлен, когда узнал, что в его офисе нашли секретные документы.

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