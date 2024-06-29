Не только из-за войны. Почему Украину не берут в НАТО

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Российский фактор

Вступление Украины в НАТО было "страшным сном" для России еще фактически от самого развала Советского союза. Москва всегда считала Киев своей сферой влияния, а присоединение Украины к НАТО поставило бы крест на империалистическом стремлении россиян воскресить СССР.

Первым, как уже рассказывало РБК-Украина ранее, повести Украину в Североатлантический блок решил Леонид Кучма в 2002 году. Он даже получил аналог Плана действий по членству, но через два года изменил свой вектор в сторону РФ, а значит - Москве не стоило волноваться. Но приход к власти Виктора Ющенко все изменил.

В 2005 году Ющенко заявил о намерении Украины стать членом НАТО, а уже в 2008 официально попросил Альянс предоставить Киеву настоящий ПДЧ. Допустить этого в Москве не могли, поэтому начали создавать препятствия на украинском пути.

Киев рассчитывал получить ПДЧ, который стал бы дорожной картой на пути в Альянс, на Бухарестском саммите 2008 года. Однако из-за страха перед Россией ни Украина, ни Грузия не получили тогда ПДЧ.

Главными противниками предоставления Украине плана действий были Германия и Франция. Ангела Меркель, бывшая тогда немецким канцлером, объясняла свою позицию тем, что только треть украинцев поддерживала членство в НАТО (по опросам, в 2008 году членство в НАТО поддерживали всего 20% граждан, против были - 53,1%).

Но более важным фактором, повлиявшим на решение Альянса, была Россия. На Бухарестский саммит был приглашен Владимир Путин, выступивший перед странами НАТО. В своей речи Путин намекал на территориальные претензии на Крым и часть Грузии, а также говорил, что юг Украины населяют россияне. Эта речь президента Россия заставила лидеров НАТО изменить свою позицию по ПДЧ для Украины, вспоминала госсекретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс.

"В тот день мы решили, что этого нельзя делать. Несмотря на то, что США и президент Буш были уверены, что время предоставить Украине ПДЧ пришло", - рассказывала она.

НАТО в 2008 году испугалось России и не предоставило Украине ПДЧ (фото: Getty Images)

В том же году Россия развязала войну в Грузии, а 6 лет спустя - оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а полномасштабное российское вторжение в Украину фактически полностью заблокировало возможность членства Киева в НАТО.

Сегодня в НАТО существует консенсус, что Украина присоединится к блоку только после завершения войны. Причина этого - 5 статья Устава НАТО, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного будет считаться нападением на всех. Предоставление Украине возможности применения этой статьи могло бы вовлечь НАТО в прямую войну с РФ. И в Киеве это понимают.

"Мы будем в НАТО только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас примут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис по поводу этого", - заявлял в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Но в то же время Украина хочет получить политическое приглашение в НАТО, которое стало бы гарантией будущего членства. Этот вопрос Киев продвигал на прошлогоднем саммите в Вильнюсе и активно продвигает перед будущей встречей в Вашингтоне.

Подробнее об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вашингтоне и его возможных результатах - читайте в предыдущем материале РБК-Украина.

Позиция США

В начале апреля американская газета The New York Times рассказала, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО сейчас и не хотят даже выносить этот вопрос на повестку Вашингтонского саммита.

Существование такой позиции подтверждала вице-премьер Ольга Стефанишина и отмечала, что после того, как эта информация стала публичной, США и Германия пытаются обращать внимание и на других скептических членов Альянса, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевой, отмечала она, является именно позиция Вашингтона и Берлина.

Позиция Вашингтона играет очень важную роль в принятии решений в НАТО, отметил в комментарии РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. "Почему Соединенные Штаты? Потому что их "ядерный зонтик" - это главный гарант безопасности НАТО", - пояснил он.

США не поддерживают приглашение Украины в НАТО во время войны (фото: Getty Images)

Как считает Мережко, часть американской элиты верит в угрозу ядерной эскалации в случае приближения Украины к членству в НАТО, а действующий президент США Джо Байден не хочет прямого конфликта между НАТО и РФ.

"Но официальная версия иная и звучит примерно так: нам нужно поддерживать консенсус в рамках НАТО, а поскольку не все союзники НАТО согласны с членством Украины в НАТО, то мы должны это учитывать, ведь для нас важно единство в НАТО", - пояснил Мережко позицию США.

Кроме того, Байден считает, что сегодня Украина еще не готова к членству в Альянсе, о чем недавно заявили в миссии США при НАТО. В Вашингтоне неоднократно говорили, что для вступления Украина должна отвечать критериям Альянса, а значит - нужно провести реформы.

Чтобы понимать, о каких конкретных реформах идет речь и иметь четкую дорожную карту, Киев пытался получить План действий по членству в НАТО. В конце концов в НАТО пришли к согласию, что Украине не нужно выполнять ПДЧ, чтобы стать частью Альянса, но подчеркнули, что Киев должен "соответствовать условиям". Каким именно - не уточнили.

Вероятно, к вопросу перечня "условий" для членства вернутся на встречи в Вашингтоне, ведь, как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, нынешняя встреча будет сфокусирована на "дорожной карте" вступления Украины в НАТО.

Отсутствие консенсуса

Как уже было упомянуто выше, у НАТО сегодня нет консенсуса по поводу членства Украины. А для любых решений Североатлантического союза необходимо согласие всех 32 стран-членов.

Да, Альянс неоднократно уверял Украину, что его дверь открыта, но ряд стран блока публично выступают против присоединения Киева. Годами самым ярым противником Украины в НАТО была Венгрия, а недавно к ней присоединилась Словакия.

Будапешт, начиная с 2017 года, блокировал заседание Комиссии Украина-НАТО, пока в Альянсе не нашли процедурный механизм, чтобы не считаться с венгерской позицией. Тем не менее венгерский премьер Виктор Орбан продолжает выступать против членства Украины в НАТО, объясняя это тем, что тогда Альянсу будет угрожать война с РФ.

"Мы не можем сделать этого. Мы не можем допустить иметь такую длинную границу между Россией и Украиной, которая входит в НАТО. Это означало бы немедленную войну, опасность для всех нас. Даже для Соединенных Штатов", - говорил он.

В НАТО есть страны, которые могут заблокировать членство Украины (фото: Getty Images)

Похожую позицию занимает сегодня и словацкий премьер и товарищ Орбана - Роберт Фицо. В апреле он заявил, что членство Украины в НАТО будет полезно только для Третьей мировой войны.

"Для нас достаточно независимой Украины", - говорил словацкий премьер, надеясь на возобновление "нормальных" отношений с Москвой после завершения войны.

Однако до завершения российской войны против Украины позиция Братиславы и Будапешта может измениться (вместе с главами правительств), но всегда существует угроза появления других противников украинского членства среди стран-членов НАТО. Так что получить консенсус Украине, вероятно, будет не просто, но, как уже замечал Александр Мережко, решающую роль будет в конечном итоге играть позиция США.

"Моя точка зрения, о которой я откровенно говорю, если бы Украина уже завтра стала бы частью НАТО, а это реально и зависит только от воли США, то это бы остановило российскую агрессию. Почему? Потому что Путин боится НАТО, он сам себя запугал, а поэтому никогда бы на него не напал", - отметил глава комитета ВР.

Пока идет война о вступлении Украины в НАТО, действительно, не может идти речи, однако у Киева есть время сделать все от него зависящее для соответствия требованиям для членства, чтобы даже у самых ярых скептиков не было аргументов против.