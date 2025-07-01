Не только для чая: 10 способов использования кипятка в быту

Кипяток - это не только основа для чая, но и эффективное средство для решения многих бытовых задач. В каждом доме найдется ситуация, где именно он станет простым, но очень полезным помощником.
РБК-Украина рассказывает о десяти неожиданных способах использования кипятка, которые помогут в сложных случаях.
Чтобы избавиться от сорняков во дворе или на грядке, просто облейте их кипятком. Вода мгновенно "обжигает" корень и листья, после чего растение быстро погибает. Через несколько часов его можно легко вырвать. На этом месте сорняки больше не появятся.
Кипяток поможет устранить небольшой засор в раковине или унитазе. Он растворяет жир и остатки пищи, накопившиеся в трубах.
Но важно убедиться, что трубы металлические - пластиковые могут деформироваться. Для сложных засоров добавьте соду и уксус, а затем залейте кипятком.
Замороженные овощи или ягоды можно быстро подготовить к приготовлению, погрузив упаковку в миску с кипятком. Подержите 10 секунд, встряхните и снова опустите в воду.
Повторите несколько раз - и продукты разморозятся равномерно. Этот способ позволяет избежать водянистой "каши".
Чтобы добавить уюта в дом, вскипятите воду с апельсиновыми корками, корицей или ванилью. Душистый пар быстро разнесется по комнатам. Это натуральная альтернатива химическим освежителям воздуха.
Украшения со временем темнеют, но их можно легко восстановить до блеска. В кастрюлю из алюминия добавьте соду, соль и уксус, затем залейте все кипятком. Опустите серебряные вещи в раствор на 30 секунд. Они снова засияют, как новые!
Вместо сложного оттирания жира с микроволновки используйте пар. Поставьте чашку с кипятком внутрь и подождите несколько минут. Пар размягчит загрязнения на стенках. Остается лишь протереть тряпкой - и техника снова чистая.
Пятна от вишен или черники легко удаляются горячей водой. Залейте загрязненную ткань кипятком или окуните ее в кастрюлю с кипящей водой.
Дождитесь, пока пятно исчезнет, и постирайте вещь как обычно. Если же пятно на мягкой мебели - осторожно нанесите немного кипятка и вытрите губкой.
При насморке и простуде полезно дышать паром - не обязательно над картошкой. Достаточно налить кипяток в миску и наклониться над ней, накрыв голову полотенцем.
Такая процедура увлажняет слизистую и облегчает дыхание. Главное - не наклоняться слишком низко, чтобы не обжечься.
В трещинах деревянных досок могут жить микробы, которые не исчезают после обычного мытья. Чтобы уничтожить бактерии, обдайте поверхность кипятком. Или подержите доску несколько секунд в кастрюле с кипящей водой.
Теплый нож лучше режет свежий хлеб, не ломая его. Просто окуните лезвие в кипяток на минуту, а затем быстро порежьте хлеб. Кусочки получатся ровные, а на доске не будет ни одной крошки.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple и Martha Stewart.