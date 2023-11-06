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Не только бюджетные деньги: в Кабмине предложили еще один источник для выплаты субсидий

Фото: субсидии будут платить за счет международной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики предлагает в условиях военного положения в Украине ввести совместное финансирование льгот и субсидий на плату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Кроме бюджетных средств предлагается направлять на субсидии средства других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Подробные условия реализации совместного финансирования, категории получателей льгот и жилищных субсидий и вопросы обмена информацией для выплат за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, определяются Меморандумом о взаимопонимании между финансирующей стороной и Министерством социальной политики или Пенсионный фонд Украины.

Для реализации программы обработки персональных данных и выплат могут привлекаться уполномоченные банки, финансовые учреждения и АО "Укрпочта".

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает выделить на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

В то же время во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. По прогнозу НБУ, он будет отменен только в 2025 году. В то же время, мораторий не касается других коммунальных услуг, тарифы на которые периодически повышают.

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