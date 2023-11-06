Не только бюджетные деньги: в Кабмине предложили еще один источник для выплаты субсидий

Кроме бюджетных средств предлагается направлять на субсидии средства других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Подробные условия реализации совместного финансирования, категории получателей льгот и жилищных субсидий и вопросы обмена информацией для выплат за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, определяются Меморандумом о взаимопонимании между финансирующей стороной и Министерством социальной политики или Пенсионный фонд Украины.

Для реализации программы обработки персональных данных и выплат могут привлекаться уполномоченные банки, финансовые учреждения и АО "Укрпочта".

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает выделить на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

В то же время во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. По прогнозу НБУ, он будет отменен только в 2025 году. В то же время, мораторий не касается других коммунальных услуг, тарифы на которые периодически повышают.