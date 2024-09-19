Только Букса не "забуксовала". У сборной Украины был тяжелый тур на Шахматной олимпиаде-2024

Отечественные гроссмейстеры в 7-м туре Всемирной шахматной олимпиады занесли в актив лишь одну партию в двух матчевых противостояниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Мужская сборная уступила действующим чемпионам – команде Узбекистана (1:3). Василий Иванчук и Антон Коробов, игравшие белыми фигурами, свели свои партии вничью. В свою очередь Андрей Волокитин и Руслан Пономарев уступили черными.

В данный момент у нашей мужской команды 10 очков из 14-ти возможных, она идет в таблице на 21-м месте. Лидирует сборная Индии, которая в ключевом поединке обыграла Китай (2.5:1,5), и набрала максимальные 14 очков. Далее следуют Иран (13 баллов), Узбекистан, Венгрия, Армения, Сербия (по 12).

Женская сборная Украины буквально вырвала ничью у Польши – 2:2. Поединок складывался для наших очень непросто: Юлия Осьмак проиграла, Анна Ушенина и Инна Гапоненко расписали мировые. Но Наталья Букса проявила чрезвычайную настойчивость и мастерство и победила соперницу в, казалось бы, ничейной партии. Эта победа спасла "сине-желтых"от общего поражения.

Женская украинская команда в статусе действующего чемпиона, набрала 11 очков и занимает 10-е место. Лидирует команда Индии – 14 баллов. Далее следуют Польша, Казахстан и Франция (по 12).

Кто такая Наталья Букса

27-летняя львовская шахматистка. Чемпионка мира среди юниорок 2015 года, двукратная чемпионка Украины (2018, 2020).

В составе сборной Украины – победительница Шахматной олимпиады 2022 года. В женской мировой классификации на данный момент занимает 56-ю строчку. Актуальный рейтинг Эло шахматистки – 2387 пунктов.