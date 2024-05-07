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Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди

Фото: какие кадры украинской армии нужны для пополнения кадров (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые, в первую очередь, подбираются люди, в частности в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца в эфире телемарафона.

"Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в регионе, где находится центр", - объясняет Бежевец.

В то же время он отметил, что еще около 10 000 различных вакансий разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеку то, что его интересует. В соответствии с этими более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека", - отметил уполномоченный МОУ по рекрутингу.

В ком есть потребность

Как подчеркнул Бежевец, сейчас необходимость, прежде всего, в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях:

  • водители,
  • механики,
  • стрелки,
  • операторы всех видов вооружения,
  • обслуга артиллеристов,
  • операторы БПЛА,
  • боевые медики.

"И не только боевые, а в общем-то медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает именно медицинскую помощь", - рассказал уполномоченный МОУ по рекрутингу.

Кроме того, по его словам, есть также большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием, ремонтом. Есть вакансии на штабные должности.

"То есть большое количество должностей", - подчеркнул Бежевец.

Мобилизация в украинскую армию

Недавно мы сообщали, что украинцы могут мобилизоваться в армию не только в ТЦК и СП, но и онлайн и в рекрутинговых центрах.

Ранее РБК-Украина рассказывала, к каким изменениям в мобилизации украинцам следует готовиться в мае.

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Мобилизация в Украине