Не только боевые. В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди

"Это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в регионе, где находится центр", - объясняет Бежевец.

В то же время он отметил, что еще около 10 000 различных вакансий разместили сейчас онлайн непосредственно воинские части.

"Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеку то, что его интересует. В соответствии с этими более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека", - отметил уполномоченный МОУ по рекрутингу.

В ком есть потребность

Как подчеркнул Бежевец, сейчас необходимость, прежде всего, в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях:

водители,

механики,

стрелки,

операторы всех видов вооружения,

обслуга артиллеристов,

операторы БПЛА,

боевые медики.

"И не только боевые, а в общем-то медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое образование, мог в армию зайти именно на должность, которая предусматривает именно медицинскую помощь", - рассказал уполномоченный МОУ по рекрутингу.

Кроме того, по его словам, есть также большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, обслуживанием, ремонтом. Есть вакансии на штабные должности.

"То есть большое количество должностей", - подчеркнул Бежевец.