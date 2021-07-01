TikTok збільшує довжину відео в три рази для всіх користувачів

Соцмережа TikTok надає всім користувачам можливість створювати довші до 3 хвилин відеоролики. Раніше ця функція була доступна обмеженому колу тік-токерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз соцмережі.
"У найближчі кілька тижнів ми надамо можливість створювати більш довгі відео в TikTok для всіх і надамо нашому міжнародної спільноти більшу свободу дій в тому, що стосується знімання, завантаження і редагування безпосередньо в TikTok відеороликів тривалістю до 3 хвилин", – йдеться в повідомленні TikTok.
У соцмережі зазначили, що користувачі отримають повідомлення про можливість завантажувати довші відеоролики.
Зараз в TikTok можна завантажувати відео тривалістю не більше 60 секунд.
Нагадаємо, наприкінці травня засновник китайської компанії ByteDance, що володіє соціальною мережею TikTok, Чжан Імін пішов з посади генерального директора.