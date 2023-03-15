TikTok может отделиться от материнской компании, чтобы избежать блокировки, - Bloomberg

Также таким образом менеджмент компании надеется устранить обеспокоенность американских властей в области национальной безопасности. Подобный шаг на данный момент рассматривается как "крайняя мера" на тот случай, если TikTok не удастся убедить власти США в отсутствии угрозы соцсети для американской нацбезопасности.

Сейчас мобильное приложение проходит проверку национальной безопасности Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.

TikTok, которым пользуются более 100 млн американцев, подвергается все большей критике из-за опасений, что пользовательские данные могут оказаться в руках китайского правительства. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу должен выступить перед Конгрессом США на следующей неделе.