TikTok 2.0? Компания запускает новое приложение в США, - Reuters

TikTok готовится к запуску отдельной версии приложения для пользователей в США. Это связано с требованием американских властей продать местные активы сервиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным анонимных источников издания, TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах накануне запланированной продажи приложения группе инвесторов.
Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет переговоры о возможном соглашении по TikTok с Китаем в понедельник или вторник
Он сказал, что Соединенные Штаты "практически" имеют соглашение о продаже приложения TikTok.
В сообщении источников говорится, что TikTok разработал план запуска нового приложения в магазинах приложений США 5 сентября.
В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна была избавиться от американских активов TikTok.
В отчете добавляется, что пользователям TikTok в конце концов придется загрузить новое приложение, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться сервисом, хотя существующее приложение будет работать до марта следующего года, хотя сроки могут измениться.
Заметим, что недавно Трамп сообщил, что американский сегмент TikTok могут выкупить новые владельцы. Ожидается, что это будет группа очень богатых инвесторов.
Заметим, что только 19 июня американский президент в очередной раз отсрочил блокировку приложения TikTok в США.
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