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"Очень богатые люди": Трамп анонсировал новых владельцев TikTok в США

США, Воскресенье 29 июня 2025 18:44
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"Очень богатые люди": Трамп анонсировал новых владельцев TikTok в США Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский сегмент TikTok могут выкупить новые владельцы. Ожидается, что это будет группа очень богатых инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Трамп заявил, что объявит покупателей американского бизнеса соцсети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance, уже через две недели.

Он добавил, что ими станет "группа очень богатых людей".

TikTok В США

Стоит отметить, что Конгресс США еще в 2024 году принял закон, который требует, чтобы TikTok был продан американскому покупателю. Это началось еще при каденции бывшего президента США Джо Байдена.

В случае отказа от данного соглашения приложению грозит блокировка по всей стране.

Однако так сложилось, что после прихода к власти, президент Трамп уже трижды давал отсрочку TikTok. Он даже приписывал соцсети заслугу за то, что та, якобы, помогла ему повысить рейтинг среди молодых избирателей во время президентской кампании.

Трамп дал отсрочку в апреле 2025 года. Это вызвало беспокойство у некоторых американских законодателей, которые призвали президента США прояснить свои планы относительно TikTok или окончательно запретить работу приложения на территории Соединенных Штатов.

В целом политики в США обеспокоены тем, что соцсеть может передать Пекину конфиденциальные данные американских пользователей, или тем, что Китай может использовать TikTok для распространения дезинформации.

Заметим, что только 19 июня американский президент в очередной раз отсрочил блокировку приложения TikTok в США.

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