Пытались скрыться, но не удалось. В СБУ показали уничтожение российского танка дроном
Фото: в СБУ показали уничтожение российского танка дроном (Getty Images)
Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продемонстрировали уничтожение российского танка дроном-камикадзе. Враг пытался скрыться, однако ему это не удалось.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.
"Украинский FPV-дрон vs российский танк. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались убежать, но им не очень это удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы", - пишет пресс-служба.
РБК-Украина писало о том, что недавно наши воины продемонстрировали эффективную работу дронов, которые при успешных операциях уменьшают желание у врага наступать.
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