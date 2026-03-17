RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Тихоокеанскому флоту РФ приготовиться? Зеленский заинтриговал заявлением о морских дронах

20:00 17.03.2026 Вт
2 мин
Украина уже скоро будет иметь дроны, которые смогут действовать в океане и под водой
Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина постоянно развивает морские дроны и уже скоро появятся системы, которые смогут действовать даже в условиях океана и под водой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Британии.

"Наши морские дроны постоянно развиваются. Мы сосредоточились на скорости этого развития. И мы победили. Мы завоевали наше море", - сказал он.

Зеленский рассказал, что Украина начинала с простых дронов-камикадзе, а потом перешла к дронам с турелями, которые могут сбивать вертолеты.

"Сейчас у нас есть дроны, которые могут с моря сбивать российские истребители. Мы разработали катера, которые несут на борту другие дроны. Еще есть катера, которые бьют по целям на суше с моря", - отметил он.

По словам президента, сейчас Украина работает над разработкой. "более стабильных дронов", которые могут дольше и эффективнее действовать на море.

"Вскоре и не в далеком будущем мы будем иметь системы способны действовать даже в условиях океана. Мы также активно работаем над подводными системами", - сообщил Зеленский.

Морские дроны

Напомним, Украина стала первым в мире государством, которое массово и эффективно применило морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.

Ярким примером стали атаки дронов СБУ Sea Baby, которые поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту России.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия сейчас пытается копировать украинские разработки. Однако эффективность российских аналогов пока не подтверждена.

В отличие от врага, украинские военные продолжают бить исключительно по законным военным целям и уверяют, что полностью готовы к новым угрозам со стороны РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
