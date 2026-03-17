Тихоокеанскому флоту РФ приготовиться? Зеленский заинтриговал заявлением о морских дронах

Украина постоянно развивает морские дроны и уже скоро появятся системы, которые смогут действовать даже в условиях океана и под водой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Британии.
"Наши морские дроны постоянно развиваются. Мы сосредоточились на скорости этого развития. И мы победили. Мы завоевали наше море", - сказал он.
Зеленский рассказал, что Украина начинала с простых дронов-камикадзе, а потом перешла к дронам с турелями, которые могут сбивать вертолеты.
"Сейчас у нас есть дроны, которые могут с моря сбивать российские истребители. Мы разработали катера, которые несут на борту другие дроны. Еще есть катера, которые бьют по целям на суше с моря", - отметил он.
По словам президента, сейчас Украина работает над разработкой. "более стабильных дронов", которые могут дольше и эффективнее действовать на море.
"Вскоре и не в далеком будущем мы будем иметь системы способны действовать даже в условиях океана. Мы также активно работаем над подводными системами", - сообщил Зеленский.
Напомним, Украина стала первым в мире государством, которое массово и эффективно применило морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.
Ярким примером стали атаки дронов СБУ Sea Baby, которые поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту России.
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия сейчас пытается копировать украинские разработки. Однако эффективность российских аналогов пока не подтверждена.
В отличие от врага, украинские военные продолжают бить исключительно по законным военным целям и уверяют, что полностью готовы к новым угрозам со стороны РФ.