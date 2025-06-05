С тысячами машин в трюме: вблизи США вспыхнуло судно с электромобилями

В Тихом океане вспыхнуло большое судно с тысячами новых машин. Ролкер Morning Midas отправился из Китая в Мексику 26 мая. На борт загрузили около трех тысяч автомобилей, включая электромобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

На восьмой день плавания, 2 июня, на борту вспыхнул пожар: после полуночи с одной из палуб начал валить дым. Всем членам экипажа удалось спастись, а ролкер оставили догорать в открытом море, поскольку эффективных способов тушения литиевых аккумуляторов до сих пор нет.

Британская компания Zodiac Maritime, которая владеет ролкером, подтвердила, что пожар начался в той части судна, куда загрузили электромобили.

Экипаж из 22 человек немедленно приступил к тушению пожара с помощью бортовых систем, но ситуацию взять под контроль не удалось. В результате они обратились к береговой охране США и покинули Morning Midas на спасательных шлюпках. После этого их подобрал торговый корабль, находившийся неподалеку.

Судно-автовоз Morning Midas было построено в 2006 году и ходит под флагом Либерии. Его длина - 182 метра, ширина - 31 метр. Какие именно автомобили отправились в свое последнее плавание, не сообщается.