МИД раскрыл детали о визите российского олигарха Абрамовича в Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Георгия Тихого спросили, кто организовывал визит, как именно Абрамович добирался в Киев и с кем он встречался, кроме президента.

Представитель МИД уклонился от конкретного ответа, но подтвердил один факт - олигарх попал в украинскую столицу наземным транспортом.

"Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича, ну, я вас здесь ничем интересным не удивлю. А какая разница? Это имеет какое-то значение, как он ехал - поездом, машиной или как? Ну можно точно сказать, что не летел самолетом, это, я думаю, очевидно", - сказал Тихий.

Представитель МИД напомнил, что президент Владимир Зеленский уже откровенно рассказывал о самом контакте с российским олигархом.

"Могу просто сказать, что Президент Украины использует каждую, даже малейшую возможность, приблизить мир. Если есть возможность как-то продвинуть вперед мирные усилия, то Президент Украины будет ее использовать", - добавил Тихий.