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Тихановську зняли з міждержавного розшуку

Автор: РБК-Україна

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську виключили з бази даних міждержавного розшуку. Рішення прийнято з ініціативи Білорусі.

Про це пише ТАСС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Росії.

Повідомляється, що її оголошували в розшук на території Росії за ініціативою Білорусі, але з 25 травня цього року її немає в базі даних розшукуваних осіб. У МВС пояснили, що міждержавний розшук опозиціонерки припинився теж на підставі рішень Мінська.

Відомо, що Тихановська проживає в Литві і відвідує інші європейські країни.

Зазначимо, міждержавний розшук оголошується тільки на території країн-учасниць СНД, якщо є підстави вважати, що розшукуваний виїхав в іншу державу цієї співдружності або є дані про наявність родинних та інших зв'язків на території однієї або декількох країн СНД.

Це не те ж саме, що й міжнародний розшук, оскільки останній глобальний і в ньому задіяний Інтерпол.

Нагадаємо, Білорусь оголосила Світлану Тихановську у міждержавний розшук у жовтні 2020 року. Її підозрюють у нібито закликах до повалення конституційного ладу.

Також повідомлялося про намір Мінська оголосити її в міжнародний розшук за статтею про тероризм.

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Новини України БілорусьрозыскСвітлана Тіхановська