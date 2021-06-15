Тихановську зняли з міждержавного розшуку

Білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську виключили з бази даних міждержавного розшуку. Рішення прийнято з ініціативи Білорусі.
Про це пише ТАСС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Росії.
Повідомляється, що її оголошували в розшук на території Росії за ініціативою Білорусі, але з 25 травня цього року її немає в базі даних розшукуваних осіб. У МВС пояснили, що міждержавний розшук опозиціонерки припинився теж на підставі рішень Мінська.
Відомо, що Тихановська проживає в Литві і відвідує інші європейські країни.
Зазначимо, міждержавний розшук оголошується тільки на території країн-учасниць СНД, якщо є підстави вважати, що розшукуваний виїхав в іншу державу цієї співдружності або є дані про наявність родинних та інших зв'язків на території однієї або декількох країн СНД.
Це не те ж саме, що й міжнародний розшук, оскільки останній глобальний і в ньому задіяний Інтерпол.
Нагадаємо, Білорусь оголосила Світлану Тихановську у міждержавний розшук у жовтні 2020 року. Її підозрюють у нібито закликах до повалення конституційного ладу.
Також повідомлялося про намір Мінська оголосити її в міжнародний розшук за статтею про тероризм.