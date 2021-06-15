Тихановську зняли з міждержавного розшуку

Повідомляється, що її оголошували в розшук на території Росії за ініціативою Білорусі, але з 25 травня цього року її немає в базі даних розшукуваних осіб. У МВС пояснили, що міждержавний розшук опозиціонерки припинився теж на підставі рішень Мінська.

Відомо, що Тихановська проживає в Литві і відвідує інші європейські країни.

Зазначимо, міждержавний розшук оголошується тільки на території країн-учасниць СНД, якщо є підстави вважати, що розшукуваний виїхав в іншу державу цієї співдружності або є дані про наявність родинних та інших зв'язків на території однієї або декількох країн СНД.

Це не те ж саме, що й міжнародний розшук, оскільки останній глобальний і в ньому задіяний Інтерпол.