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Білоруська опозиція потрапила у список фіналістів премії Сахарова

Понеділок 12 жовтня 2020 23:04
Білоруська опозиція потрапила у список фіналістів премії Сахарова
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia)
Автор: РБК-Україна

Демократична опозиція в Білорусі потрапила у список фіналістів премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова за 2020 рік. Лауреат премії стане відомий 22 жовтня.

Про це говориться на сайті Європарламенту.

У список увійшла, зокрема, демократична опозиція в Білорусі, представлена координаційною радою, ініціативою сміливих жінок, політичних діячів і діячів громадянського суспільства. Виділяють опозиціонерку Світлану Тіхановскьку, письменницю і нобелівського лауреата Світлана Алексієвич, а також активістів Марію Колеснікову, Ольгу Ковалькову, Вероніку Цепкало, Сергія Тіхановського, Алеся Беляцького, Сергія Дылевського, Степана Путіло і Ніколя Статкевича.

А також у списку: захисники навколишнього середовища Гуапинола і Берта Касерес з Гондурасу, архієпископ Наджіб Мусу Міхаель з Іраку.

Наприкінці вересня стало відомо, що білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановскька приступила до формування тіньового уряду. До його складу вже увійшли дві людини.

Детальніше про ситуацію навколо Білорусі після виборів та інавгурації Олександра Лукашенка читайте в матеріалі РБК-Україна "Хто тут влада. Що з легітимністю Лукашенка в очах України і світу".

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