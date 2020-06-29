Лукашенко визнав, що "дав сигнал" затримати опонента по виборах

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Глава держави вважає що його політичні конкуренти хочуть розхитати ситуацію всередині країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався у тому, що "дав сигнал", згідно з яким затримали його опонента у президентських перегонах, блогера Сергія Тихановського. Глава держави вважає що його політичні конкуренти хочуть розхитати ситуацію всередині країни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Свої дії Лукашенко виправдовує тим, що його опоненти хочуть "піти наступом на чинну владу".

"Так, я дав сигнал по Тихановському. Я щось не так зробив? Я хвилювався за свою країну, за яку я досі відповідальний. І я завжди буду відповідальний - у будь-якій ролі", - заявив Лукашенко.

Також він додав, що в керівництві Росії можливо розуміють причини навколо ситуації з дочірнім банком Газпрому "Белгазпромбанком". Його головою був ще один політичний опонент президента - Віктор Бабарико, якого також затримали правоохоронні органи.

"Коли ми цей газпромівський банк прихлопнули - вони все зрозуміли… Всі страждають: ах, Лукашенко посадив (Бабарико - ред.). А ми нікого туди не кликали, ми діємо за законом, як це було завжди", - сказав глава держави.

Лукашенко також не виключив, що його політичні опоненти можуть звернутися по підтримку до іншої держави.

Зазначається, що шості президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.

Нагадаємо, Лукашенко назвав прихильників одного з кандидатів Сергія Тихановського, які брали участь у масових акціях, "вітродувами", а також заявив, що "Майданів в Білорусі не буде".

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Департамент фінансових розслідувань Білорусі затримав одного з кандидатів в президенти Віктора Бабарика.

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Автор: Андрій Козловський