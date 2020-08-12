Тіхановська записувала відеозвернення не в Литві, - Линкявичус

Кандидат у президенти Світлана Тіхановська, яка виїхала з країни, записувала свої відеозвернення не в Литві. Напередодні два відео вийшли на YouTube-каналі її чоловіка, якого утримує білоруська влада.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус, передає "Радіо Свобода".

За його словами, сказані Тіхановською слова під тиском не можуть бути сприйняті буквально, а Литва надала їй притулок, оскільки був "елемент небезпеки".

"Ми можемо лише судити, що вона не мала багато вибору: або покинути країну, або наслідки не були б хорошими", - додав міністр.

Нагадаємо, після того, як Тіхановська виїхала до Литви, було опубліковано її звернення, в якому вона заявляє, що нібито самостійно прийняла рішення залишити країну.

Пізніше з'явилося ще одне відео з закликом до громадян Білорусі не виходити на протести.

В її команді не виключають, що відео було записано під тиском, а самій опонентці Олександра Лукашенка погрожували. Зокрема, вказують на те, що звернення записувалися в будівлі ЦВК Білорусі, де її утримували протягом декількох годин.