"Діти - це найважливіше": Тіхановська записала відеозвернення

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська записала відеозвернення. Вона заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно.

Про це Тіхановська заявила у своєму відеозверненні.

Тіхановська заявила, що так і залишилася тією слабкою жінкою, якій була спочатку.

"Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якій була спочатку. Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно", - сказала вона.

За її словами, вона була готова до того, що багато хто її не зрозуміє і засудить.

"Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому, люди, бережіть себе, будь ласка - жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті" , - додала вона.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву.

Після цього, в штабі Тіхановської назвали причину її від'їзду - це дозволило звільнити начальника її штабу Марію Мороз.

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