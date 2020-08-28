Тіхановська виступила на захист вчителів

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська напередодні Дня знань звернулася до вчителів і закликала їх очистити школу від лицемірства і страху. Вона виступила на їх захист після того, як президент Олександр Лукашенко закликав звільняти вчителів.

Про це Тіхановська заявила у відеозверненні.

Вона заявила, що багатьох вчителів втягнули у виборчі комісії, де забезпечувався "потрібний результат".

"Потрібний не народу, не країні, а потрібний одній людині, яка уявила себе господарем. В тому числі, вашим господарем", - підкреслила Тіхановська.

Тіхановська закликала тих педагогів, які піддалися тиску і пішли на фальсифікацію, дати собі обіцянку чинити по совісті.

"Проявіть солідарність, захистіть своїх колег - чесних вчителів. Нехай звільняються махінатори і кар'єристи. Учитель - професія, заснована на любові до дітей і щирості. Давайте зробимо нашу школу такою, щоб у неї з радістю приводили дітей", - сказала вона.

Нагадаємо, 24 серпня Олександр Лукашенко зажадав звільняти вчителів державних шкіл, які підтримали опозиційні акції протесту.

Зазначимо, голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук заявив, що Олександр Лукашенко просто так владу не віддасть.

На тлі протестів у Білорусі Лукашенко привів в повну боєготовність армію.