Допомогли зірвати атаку на Київ. Тихановська розповіла про роль білоруських партизанів у війні

Білоруські диверсанти відіграли значну роль у тому, щоб військам РФ не вдалося реалізувати свої плани із захоплення Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської .

“З початку війни Росії проти України білоруські партизани здійснили 80 диверсій на залізниці, якою здійснювалося постачання російських військ, перш ніж вони були відтіснені з північної України. Також активісти надають Україні розвідувальні дані про переміщення військ та запуски ракет”, - розповіла вона.

При цьому Тихановська зазначила, що 86% населення РБ не підтримують війну, яку розв'язала РФ.

На її думку, доля України та Білорусі взаємопов'язана, і перемога України допоможе Білорусі звільнитися від авторитарного правління Олександра Лукашенка.