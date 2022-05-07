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Допомогли зірвати атаку на Київ. Тихановська розповіла про роль білоруських партизанів у війні

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Субота 07 травня 2022 14:30
Допомогли зірвати атаку на Київ. Тихановська розповіла про роль білоруських партизанів у війні Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Білоруські диверсанти відіграли значну роль у тому, щоб військам РФ не вдалося реалізувати свої плани із захоплення Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

“З початку війни Росії проти України білоруські партизани здійснили 80 диверсій на залізниці, якою здійснювалося постачання російських військ, перш ніж вони були відтіснені з північної України. Також активісти надають Україні розвідувальні дані про переміщення військ та запуски ракет”, - розповіла вона.

При цьому Тихановська зазначила, що 86% населення РБ не підтримують війну, яку розв'язала РФ.

На її думку, доля України та Білорусі взаємопов'язана, і перемога України допоможе Білорусі звільнитися від авторитарного правління Олександра Лукашенка.

Раніше ми повідомляли, що буквально з перших днів вторгнення в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли працівники залізниці, хакери та колишні працівники сил безпеки. Саме завдяки їхнім діям протягом кількох днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів був повністю паралізований.

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