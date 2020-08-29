Тіхановська розповіла, кого бачить посередником у вирішенні кризи в Білорусі

Опозиціонерка Світлана Тіхановська розповіла, кого бачить посередником у вирішенні внутрішньополітичної кризи у Білорусі. Росія може бути одним з учасників переговорів.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Euronews.

За словами Тіхановської, Росія є дружньою країною для Білорусі тому, якщо знадобиться міжнародне посередництво у переговорах, то можуть звернутися до Москви.

Опозиціонерка додала, що зараз діяльність координаційної ради в Білорусі спрямована на переговори з діючим урядом.

"Ми сподіваємося, що діалог почнеться якомога швидше, щоб політична криза не вдарила дуже сильно по економіці країни", - пояснила вона.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі спалахнули масові акції протесту через можливу фальсифікацію президентських виборів. За офіційними результатами, перемогу здобув діючий президент Олександр Лукашенко з 80,1% підтримки, а його головна опонентка Тіхановська отримала 10,1% голосів. Опозиція вважає, що насправді на виборах перемогла Тіхановська та вимагає мирної передачі влади.

Європейський союз та Канада закликали Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ у вирішення внутрішньополітичної кризи в Білорусі.

Крім того, французький президент Еммануель Макрон сподівається, що Росія переконає Лукашенка у необхідності посередництва ОБСЄ.