ЄС і Канада закликали Лукашенка погодитися на посередництво ОБСЄ

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com-fotomaec)

Боррель і Шампань підтримали прагнення білоруського народу до демократичних змін

Європейський Союз і Канада закликали владу Білорусі погодитися на посередництво Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) для розв'язання політичної кризи в країні. Вони закликали владу Білорусі до національного діалогу.

Про це йдеться в спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля і міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампань, повідомляє сайт ЄС.

"Як друзі народу Білорусі і прихильники суверенітету і незалежності Республіки Білорусь, ми підтримуємо прагнення громадян до демократичних змін", - йдеться в заяві.

Боррель і Шампань заявили, що масові демонстрації в Мінську і по всій країні 23 серпня повинні були дати зрозуміти владі, що зараз необхідно терміново почати відкритий і конструктивний національний діалог, щоб "знайти шлях вперед для Білорусі".

"Ми чітко і неодноразово висловлювали нашу позицію щодо проведення президентських виборів 9 серпня в Білорусі і їх наслідків. Президентські вибори не були ні вільними, ні справедливими", - зазначили дипломати.

Вони нагадали, що Білорусь як держава-учасниця ОБСЄ зобов'язалася проводити справді демократичні вибори і захищати права людини та основні свободи.

"Тільки мирний і демократичний процес може знизити ескалацію ситуації і знайти надійні рішення", - наголошується в документі.

Боррель і Шампань заявили про підтримку пропозиції албанського головування в ОБСЄ сприяти діалогу в Білорусі в процесі спільного візиту чинного голови організації, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Албанії Еді Рами і майбутнього голови організації, глави МЗС Швеції Анн Лінде.

"Ми закликаємо білоруську владу невідкладно прийняти цю пропозицію. Ми закликаємо всі інші держави-учасниці ОБСЄ також підтримати цю пропозицію", - йдеться в заяві.

Високий представник ЄС із закордонних справ і глава МЗС Канади пообіцяли уважно стежити за ситуацією і бути готовими зробити свій внесок в зусилля з мирного врегулювання кризи в Білорусі.

"Канада і Європейський союз будуть і далі підтримувати народ Білорусі і продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб його голос був почутий, а його права були захищені", - заявили вони.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

У Європейському союзі не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу разом з ОБСЄ виступити посередником для розв'язання політичної кризи в Білорусі.