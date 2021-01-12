Тихановська пропонує змінити офіційну назву Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала змінити назву Білорусі литовською мовою. Вона відправила відповідний лист міністру закордонних справ Литви Габриеліусу.

Про це повідомляється на сайті Тихановської.

Так, пропонується змінити назву литовською мовою з Baltarùsija на Belarusià.

"Нинішня офіційна назва Baltarùsija, на жаль, сприймається як калька з російської назви Білорусь, що призводить до помилкової асоціацію з державою Росія", - йдеться в листі.

Раніше повідомлялося, що Литва може змінити офіційну назву Білорусі, однак тільки після відповідного запиту.

"Ім'я, яке ми називаємо нашим сусідом, не повинно свідчити про розуміння Білорусі як частини Росії під час окупації. Білорусь означає "Біла Росія", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яку ми використовуємо", - сказав Ландсберг.

РБК-Україна писало, що МЗС Білорусі відкликав своїх послів з Литви та Польщі, а також закликав Варшаву і Вільнюс вчинити так само.