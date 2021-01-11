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Литва змінила назву Грузії, наступна - Білорусь

Вільнюс, Понеділок 11 січня 2021 13:36
Литва змінила назву Грузії, наступна - Білорусь
Фото: Габриэлюс Ландсбергіс (flickr com mfa_lithuania)
Автор: Игорь Литвиненко

Литва планує змінити офіційну назву Білорусі. Литовський уряд уже змінило найменування Грузії на Сакартвело.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс, передає Kauno День.

Глава литовського МЗС обговорив це питання минулої п'ятниці з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановской.

"Ім'я, яке ми називаємо нашим сусідом, не повинно свідчити про розуміння Білорусі як частини Росії під час окупації. Білорусь означає "Біла Росія", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яке ми використовуємо", - сказав Ландсберг.

Він додав, що дане питання Литва готова розглянути в разі надходження відповідного запиту від Білорусі.

"Звичайно, після отримання запиту ми також попросимо консультації лінгвістів", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Литва, спільно з Латвією та Естонією, розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.

При цьому Олександр Лукашенко, президентство якого не визнав Європейський союз, заявив, що хоче неконфліктного діалогу з іншими країнами.

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