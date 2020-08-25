Тіхановська оголосила мирну революцію в Білорусі

Беларуская опозиціонерка Світлана Тіхановська оголосила про початок мирної революції в країні. Таку заяву вона зробила перед євродепутатами.

Про це вона заявила в Європарламенті.

Тіхановська заявила, що вона представляє більшість.

"Ми не є більше опозицією. Ми представляємо більшість. Зараз відбувається мирна революція", - сказала Тіхановська.

Зазначимо, створена білоруською опозицією Координаційна рада оголосила мети своєї діяльності. Вони збираються домагатися розв'язання політичної кризи шляхом діалогу з владою, відмови від насильства щодо протестувальників і звільнення всіх політв'язнів, а також проведення нових виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив раду в спробі захоплення влади, назвавши її учасників "відверто розкутими нацистами". Було порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, у Росії заявили, що в Білорусі деякі сили нібито намагаються реалізувати "український сценарій".

Повторення "українського сценарію" в Білорусі також не хоче президент Франції Еммануель Макрон.