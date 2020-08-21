Тіхановська у новому відеозверненні закликала до страйків

Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська випустила звернення до робітників білоруських підприємств. Вона закликала продовжувати страйки.

Про це вона заявила у відеозверненні.

У ньому вона заявила, що майбутнє Білорусі залежить зараз від єдності та рішучості білорусів.

"Тому я прошу вас, продовжуйте і розширюйте страйки. Не ведіться на залякування. Об'єднуйтесь. Ми змусимо владу, яка закрилась у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала", - заявила вона.

Також Тіхановська назвала завдання страйків.

"Наші цілі прості - припинити насильство, звільнити політичних в'язнів, провести прозорі, вільні і чесні вибори. Разом ми сила. Сила, перед якою не встоїть ніяка диктатура. Пам'ятайте, що тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя", - заявила вона.

Нагадаємо, опозиція Білорусі закликала силовиків і військових перейти на її бік.

Раніше координаційна рада опозиції вимагала термінової зустрічі з силовими органами Білорусі, щоб обговорити виконання вимог протестувальників.