Тіхановська хоче залучити Путіна посередником у переговорах з Лукашенком

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська хотіла б залучити російського президента Володимира Путіна в якості посередника у переговорах з нинішнім президентом Олександром Лукашенком. При цьому вона впевнена, що Путін не має вирішувати долю Білорусі.

Про це вона заявила на прес-конференції в Берліні, передає її прес-служба в Telegram.

За її словами, рішення політичної кризи в Білорусі є справою білорусів, а не Москви. Вона також зазначила, що Путін не повинен вирішувати долю білоруського народу.

У той же час Тіхановська хотіла б запросити його для медіації переговорів нарівні з представниками інших країн.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що контакти Путіна з Тіхановською не плануються. У Кремлі вважають, що вона не бере участь у житті Білорусі, знаходиться на території Євросоюзу, зустрічається з главами різних держав і урядів, які не визнають чинного голову Білорусі.

До цього вона заявляла, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб зрозуміти, чому він підтримує Лукашенка.