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Тіхановська готується оголосити себе президентом Білорусі, - прес-секретар

Автор: Артур Родивилов

У штабі кандидата очікують, що країни Заходу визнають її перемогу

Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська має намір оголосити себе переможцем президентських виборів. Зараз вона готує відповідну заяву.

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Про це заявила її прес-секретар Ганна Красуліна, передає польське видання Rzeczpospolita.

У штабі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської очікують, що країни Заходу визнають її перемогу на президентських виборах.

Раніше Тіхановська, яка знаходиться зараз в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади, підкресливши, що готова до діалогу.

Також у штабі говорять, що з надією дивляться на мирні акції на вулицях міст Білорусі, відзначаючи, що жахи жорстокого розгону силовиками учасників протестів "ніколи не мають повторитися".

Нагадаємо, раніше штаб Тіхановської почав формувати раду з передачі влади.

Також РБК-Україна писало, що ЦВК Білорусі відхилила всі скарги на результати виборів президента.

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