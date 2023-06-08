"Тихая" война. Бойцы ССО показали кадры одного из боев за преимущество на Днепре под Херсоном

Бойцы Сил специальных операций (ССО) показали видео одного из боевых выходов во время сражений за превосходство на Днепре, которые велись несколько месяцев на участке каскада островов между левым и правым берегами Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Бойцы ССО несколько месяцев подряд вели "тихую" войну в так называемой "серой зоне" в Херсонской области. Эти бои очень важны, потому что именно здесь велась борьба за превосходство на Днепре.

А само видео было снято еще зимой, но из соображений безопасности операции публикация его стала возможной только сейчас.

"Противник пытался проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. В свою очередь наши воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно", - говорится в сообщении.

Бои в Херсонской области

На данный момент часть Херсонской области, расположенной по левому берегу Днепра продолжает оставаться оккупированной российскими войсками. После освобождения Херсона 11 ноября 2022 года, фронт сдвинулся, но оккупанты продолжали бить по городу, доставая до жилых кварталов даже из артиллерии.

После того как захватчики осуществили подрыв Каховской ГЭС 6 июня, врагу пришлось отодвинуться еще дальше.