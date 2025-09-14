"Тихая экспансия": ЦПИ объяснил, как китайцы заселяют Сибирь под носом у Кремля

"С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. Это новый этап "тихой экспансии", - пояснил Коваленко.

Как он заметил, безвиз для россиян почти ничего не меняет, ведь и раньше виза занимала несколько дней, а вот для Китая это стратегический канал для "ползучей" миграции в Сибирь и на Дальний Восток.

"В регионе уже формируются китайские анклавы со своими школами, бизнесом и культурой. Местных туда не берут, даже лесорубы едут из Китая. Прибыли возвращаются обратно в Пекин", - отметил Коваленко.

По его словам, уже к 2030 году Сибирь может получить сотни тысяч китайских переселенцев. Ведь в условиях демографического кризиса РФ не способна заселить собственные территории и вакуум заполняют другие.

"Настоящая картина такова: Кремль не "поднимает" регион, а отдает его на расселение иностранцам. Сибирь и Дальний Восток - стратегические земли, которые Москва плавно сдает. И это хорошо", - отметил он.