RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Тихая экспансия": ЦПИ объяснил, как китайцы заселяют Сибирь под носом у Кремля

Фото: Россия заключила безвиз с Китаем (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новый безвизовый режим между РФ и Китаем запускает опасный процесс для Кремля. В Сибири уже формируются китайские анклавы, а к 2030 году там могут поселиться сотни тысяч переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

"С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. Это новый этап "тихой экспансии", - пояснил Коваленко.

Как он заметил, безвиз для россиян почти ничего не меняет, ведь и раньше виза занимала несколько дней, а вот для Китая это стратегический канал для "ползучей" миграции в Сибирь и на Дальний Восток.

"В регионе уже формируются китайские анклавы со своими школами, бизнесом и культурой. Местных туда не берут, даже лесорубы едут из Китая. Прибыли возвращаются обратно в Пекин", - отметил Коваленко.

По его словам, уже к 2030 году Сибирь может получить сотни тысяч китайских переселенцев. Ведь в условиях демографического кризиса РФ не способна заселить собственные территории и вакуум заполняют другие.

"Настоящая картина такова: Кремль не "поднимает" регион, а отдает его на расселение иностранцам. Сибирь и Дальний Восток - стратегические земли, которые Москва плавно сдает. И это хорошо", - отметил он.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Напомним, что Китай официально придерживается нейтральной позиции относительно войны РФ против Украины. Однако продолжает тесное сотрудничество с Москвой.

Часть китайских компаний до сих пор поставляет товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, Пекин активно закупает российские энергоресурсы - нефть и газ. Таким образом он косвенно поддерживает экономику государства-агрессора.

По данным иностранных медиа, Китай уже стал одним из ключевых партнеров российской военной машины. В частности, существуют предположения о возможной передаче летального вооружения.

Также сообщалось, что под видом промышленных холодильных установок в РФ могли завозить китайские боевые двигатели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайВойна России против Украины